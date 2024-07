Eddie Murphy in Paige Butcher po šestih letih zaroke poročena

Kar šest let je trajalo, da sta se po zaroki leta 2018 do oltarja sprehodila Eddie Murphy in Paige Butcher ter si obljubila večno zvestobo. 63-letni igralec in 44-letna manekenka sta se poročila na intimni slovesnosti v krogu družinskih članov in prijateljev. Za zvezdnika, ki je oče 10 otrok, je to druga poroka, medtem ko je za Avstralko prva.