Eddie Murphy ne želi pogrebne slovesnosti: Pustite me, da tiho odidem

Igralec Eddie Murphy, ki je znan po franšizi Policaj z Beverly Hillsa, je nedavno razkril, da se je s svojo družino že pogovoril o željah, ki jih ima in jim naj sledijo po njegovi smrti. Zvezdnik se je, kot je zanj značilno, najprej pošalil glede njegovega pogreba in glasbe, ki naj jo tam zavrtijo, nato pa v bolj resni maniri dodal, da v resnici raznih slovesnosti sploh noče, saj želi s tega sveta oditi tiho in v miru.