Eddie Murphy o igralski vlogi, ki jo je zavrnil

Novembra je v medije prišla novica, da se po dveh desetletjih in pol na televizijo vrača zloglasni policist Axel Foley, in z njim v glavni vlogi seveda tudi komik Eddie Murphy. Igralec zadnja leta ni imel odmevnih vlog – razen vloge oslička v franšizi Shrek.

Kaj veliko se o prihajajočem filmu še ne ve, kot pisec je omenjen Josh Appelbaum, film pa bo predvajal spletni ponudnik Netflix. Kljub temu pa se tako film kot igralec že promovirata. Tako je poklepetal tudi z voditeljem Jimmyjem Fallonom, kjer je zvezdnik razkril, kateremu filmu se je v preteklosti odrekel, a mu je zdaj žal za to.

"Edini film, ki sem ga kdaj zavrnil, in je postal velika uspešnica, je bil Kdo je potunkal Rogerja Zajca (Who Framed Roger Rabbit). Zaigral naj bi namestoBoba Hoskinsa, toda mislil sem, da je film kar nekaj – animacija in ljudje? Zveni kar nekaj. Zdaj, kadar pomislim na to, se počutim kot bedak."

Sicer to ni bil edini veliki film, ki ga je zavrnil – povabili so ga tudi k snemanju komedije Izganjalci duhov(Ghostbusters), toda v istem času je snemal Policaja z Beverly Hillsa. Novi del v prej omenjeni policijski franšizi pa ni edini film, ki prihaja na filmska platna, potrjeno je tudi, da bo znova zaigral Akeema iz filma Princ odkriva Ameriko, ravnokar je namreč končal s snemanjem drugega dela, ki so ga naslovili Coming 2 America. V filmu pa bodo znova zaigrali tudi Arsenio Hall terJames Earl Jones, filmu pa so se pridružili še Tracy Morgan, Leslie Jones in Wesley Snipes.