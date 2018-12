Eddie Murphy pokazal vseh deset otrok

Ameriški igralec Eddie Murphyje v zadnjih 29 letih s petimi ženskami dobil devet otrok. Konec novembra pa je še desetič postal očka, z zaročenko Paige Butcher sta se razveselila sina Maxa.

Par že ima dveletno hčerko Izzy, sicer pa ima Murphy še osem otrok s štirimi ženskami. Najstarejši je sinEric, ki ima 29 let, čigar mati jePaulette McNeely, 28-letnega Christiana ima z drugim dekletom, Tamaro Hood. Naslednjih pet je imel z ženo Nicole Mitchell, s katero je bil poročen med leti 1993 in 2005, in sicer 29-letno Brio, 26-letnega Milesa, 24-letnega Shaynea, 19-letno Zolo Ivyin 16-letno Bello Zahro. Po ločitvi od Nicole je hodil še s "spajsico" Mel B, s katero ima 11-letno hčerko Angel.

Glede na to, da so eni od otrok že veliki ter imajo različne matere, je zvezdnik najbrž porabil kar nekaj časa, da mu je uspelo skoordinirati božič, a vseeno mu je uspelo – za praznike so prišli vsi njegovi otroci in to je z veseljem obeležil tudi s fotografijo, ki jo je hčerka Bria nato delila tudi na Instagramu.