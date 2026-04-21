Tuja scena

Eddie Murphy potrdil, da je postal dedek

Los Angeles, 21. 04. 2026 14.01 pred 2 urama 2 min branja 0

K.A.
Eddie Murphy

Eddie Murphy je znova postal dedek. Novico, da se je njegov sin Eric razveselil drugega otroka, je potrdil na enem od dogodkov, na katerem je tudi priznal, da se je dojenčica rodila pred dvema tednoma. Čeprav je njegova snaha hčerka prav tako znanega igralca Martina Lawrenca, nihče od družinskih članov vse do nedavnega ni izdal njihove družinske skrivnosti.

Eddie Murphy je potrdil, da je znova postal dedek. Ikona hollywoodskega humorja in eden najbolj prepoznavnih obrazov filmske industrije je na nedavni slovesnosti Ameriškega filmskega inštituta (AFI) postregel z veselo novico, ki močno odmeva v javnosti.

Eddie Murphy in njegova žena Paige Butcher.
FOTO: Profimedia

Priznal je namreč, da se je njegova prva vnukinja rodila že pred dvema tednoma, a jim je novico uspelo ohraniti v zasebnosti. Njegov najstarejši sin Eric in njegova draga Jasmin Lawrence, sicer hčerka slavnega igralca Martina Lawrenca, sta tako postala starša deklice. V pogovoru za  Entertainment Tonight je igralec z izjemno toplino govoril o širitvi svoje velike družine, ki jo zdaj sestavljajo že trije vnuki različnih starosti.

Zvezdnik je sicer znan po tem, da svoje zasebno življenje varuje pred javnostjo, še posebej pa spoštuje željo svojih otrok, ki ne želijo, da slavni oče preveč govori o njih v medijih. Tokrat je naredil izjemo in priznal, da je blagoslovljen, ker ga je življenje spet obdarilo z vnukinjo.

Slavni 65-letnik je sicer oče 10 otrok, zato ima veliko izkušenj s starševstvom, a kot je poudaril, je dobiti vnuka nekaj čisto drugega. Na vprašanje novinarjev, ali svojim otrokom, ki so zdaj sami starši, deli kakšne modrosti, je dejal, da je pri vzgoji pomembno nekaj drugega. "Ne, nasvetov ne dajem. Vaši otroci se ne bodo držali nasveta, ampak bodo sledili zgledu. Opazujejo nas in vidijo, kaj in kako kaj naredimo," je dejal.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
