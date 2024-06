Eddie Murphy potrdil: Prihaja peti del filma Shrek

Eddie Murphy se vrača v Shrekovo močvirje in to kar dvakrat. Igralec je v nedavnem intervjuju razkril, da že snemajo peti del priljubljenega animiranega filma in da bodo po tem posneli še film o oslu iz Shreka. Lansko leto je govorice sprožil že direktor animiranega studia, ki je dejal, da so vsi igralci pripravljeni snemati nadaljevanje filma.