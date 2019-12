Eddie Murphy priznal, da mu je ob svojih starih šalah neprijetno

Igralec in komik Eddie Murphy je razkril, da mu je zaradi nekaterih svojih šal, v katerih je žalil homoseksualce, neprijetno. V nedavnem intervjuju je namreč 58-letnik govori o svoji karieri in priznal, da razume, da so se časi spremenili in da nekaj, kar je bilo smešno pred desetletji, zdaj lahko velja za žaljivo. Za CBS je tako povedal, kako zdaj reagira na svoje stare stand up nastope, v katerih je bil žaljiv do homoseksualne skupnosti.