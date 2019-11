Eddie Murphy posvaril Whitney, naj se ne poroči z Bobbyjem

Whitney Houston in Bobby Brown sta bila znana po številnih prepirih in fizičnem nasilju. V prihajajoči biografiji o pokojni pevki pa je avtorica zapisala, da so nekateri želeli preprečiti njeno poroko, med njimi je bil tudi komik Eddie Murphy.

Eddie Murphy, Whitney Houston in Bobby Brown FOTO: Profimedia Zakon legendarne pevke Whitney Houston in Bobbyja Browna je bil že od samega začetka poln prepirov. Soprog je bil izredno ljubosumen, ko je kariera pevke doživljala uspeh, je njegova strmo padala, zakonca sta zašla tudi v droge, zaradi neprestanih prepirov in fizičnega nasilja (leta 2003 je zaradi nasilja Bobby za rešetkami presedel 60 dni) pa je po štirinajstih letih zakona Whitney vložila vlogo za ločitev. Toda če bi zvezdnica poslušala komika Eddieja Murphyja, bi bila mogoče zgodba popolnoma drugačna. Vsaj tako v novi biografiji o pevki piše njena dolgoletna prijateljica Robyn Crawford. Preden se je pevka spustila v razmerje z Bobbyjem, je vrgla oko na Murphyja: "Zelo se je zanimala zanj, toda Eddie je bil zelo izmuzljiv." Ker se ob neki priložnosti komik ni odzval na povabilo na večerjo, je zvezdnica razočarano sklenila, da te ljubezni ne bo več zasledovala. Nato pa je prišel v njeno življenje Bobby Brown. Očitno pa je komik vseeno mislil na zvezdnico, kajti na jutro poroke, 18. julija 1992, jo je poklical in ji dejal, naj se ne poroči, toda Whitney ga ni poslušala: "Eddie Murphy jo je poklical in dejal, da dela napako, vendar je vztrajala pri odločitvi glede poroke." Legendarna pevka je umrla 11. februarja 2012 v 49. letu starosti. Našli so jo v kopalni kadi, vzrok smrti je bila utopitev, toda tudi uživanje mamil in težave s srcem so bili dodatni dejavniki, je ugotovil mrliški oglednik. Ameriška pevka je bila namreč kronična uživalka kokaina.