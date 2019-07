Eddie Murphy za nastop želi 70 milijonov

Ameriški komik Eddie Murphy je zaslovel s filmi Policaj z Beverly Hillsa, tukaj so še Princ odkriva Ameriko, 48 ur, Dr. Dolittle in Trčeni profesor, s svojim glasom pa je oživil tudi slavnega oslička v seriji animiranih filmov o Shreku. "Eddie je zvezda komedij, eden največjih in najvplivnejših igralcev vseh časov," so pisali hvalnice pred leti. Toda zadnja leta se je zvezdnik bolj malo pojavljal na velikem platnu.

Očitno pa se zdaj obeta velika vrnitev, Murphy je – preden se je pojavil na velikih platnih, v zgodnjih 80. letih zaslovel v televizijskem šovu Saturday Night Live, v raznih komičnih skečih, še pred tem pa je nastopal kot stand up komik. In kakor je videti, ga je znova zasrbel oder. TMZ namreč piše, da se pogaja z Netflixom za stand up nastop. Vir blizu slavne spletne platforme za ogled televizijskih serij in filmov pa je spletnemu časopisu zaupal, da je zvezdnik postavil vrtoglavo številko, ki jo želi kot honorar. V žep namreč želi pospraviti kar 70 milijonov dolarjev (okoli 62 milijonov evrov).

Spletna platforma je za komične nastope že izplačala velike zneske – komik Dave Chappelle je dobil 60 milijonov dolarjev (okoli 53 milijonov evrov) za tri nastope, Chris Rock pa je za dva nastopa dobil 40 milijonov dolarjev (okoli 36 milijonov evrov). Kljub temu, da je bil komik označen za kralja komedije, pa mnogi menijo, da Murphy precenjuje svoj vpliv in status v svetu komikov.