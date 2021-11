Eddie Redmayne meni, da ne bi smel igrati transženske

Izbira ustvarjalcev drame, da za vlogo trans ženske Lili Elbe izberejo britanskega igralca, je naletela na številne kritike. Mnogi so namreč menili, da bi morala vloga pripadati transspolnemu igralcu (spolna identiteta se ne ujema s spolom pripisanim ob rojstvu) in ne Eddiju, ki je cisspolna oseba (spol, ki mu je bil pripisan ob rojstvu, se ujema z njegovo spolno identiteto).

39-letni igralec je leto, preden je sprejel vlogo danskega dekleta, prejel oskarja za biografsko dramo Teorija vsega, kjer je upodobil Stephena Hawkinga. Novinar britanskega časnika ga je zato opozoril, da je prav njegova prepoznavnost pripomogla k temu, da so film sploh posneli, a se zvezdnik z njim ni popolnoma strinjal. Poudaril je, da je v filmski industriji potrebna večja enakopravnost, saj bi moralo svoj glas pri odločitvah in ustvarjanju zgodb dobiti več raznolikih ljudi. "O razočaranju nad delitvijo vlog poteka velika razprava, ker veliko ljudi pri teh odločitvah nima vpliva. Priti mora do izravnave, sicer se bodo te razprave nadaljevale," je dejal.

O problematiki je pred kratkim spregovorila tudi njegova soigralka Alicia Vikander, ki je prejela oskarja prav za ta film. Odigrala je namreč Lilino ženo Gerdo Wegner. "Popolnoma razumem kritike, ki so se pojavil v javnosti. Spremembe so potrebne in moramo zagotoviti, da bodo transmoški in ženske sploh dobili priložnost za delo," je povedala 33-letna igralka.