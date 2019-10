Eddie Van Halen že pet let zaradi raka obiskuje obsevanja v Nemčiji

Glasbenik Eddie Van Halen že nekaj let odmaknjen od oči javnosti potuje med Združenimi državami in Nemčijo, saj obiskuje zdravljenja zaradi raka na grlu. TMZ poroča, da naj bi bil Eddie prepričan, da je raka dobil zaradi kovinske trzalice, ki jo je uporabljal pred več kot 20 leti. Večkrat naj bi jo držal z usti in dejali so mu, da bi to lahko bil vzrok raka, kljub temu da je bil nekoč strastni kadilec.

Leta 2000 so mu zdravniki diagnosticirali raka na jeziku in mu tako odstranili eno tretjino jezika. TMZ pa še poroča, da so se v 20 letih nekatere rakave celice premaknile po grlu navzdol, zato so jih zdravniki postrgali tudi od tam. Viri so še dejali, da Eddie že pet let obiskuje obsevanja v Nemčiji in večinoma delujejo v tolikšni meri, da je bolezen pod nadzorom.

Glede njegovega stanja se pojavljajo mnoge govorice, vendar TMZ poroča, da ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da mu gre v redu oziroma vsaj izgleda tako.