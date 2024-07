Eden najbolj priljubljenih igralcev bo ob snemanju novega filma zaključil študij

Glen Powell bo med snemanjem znanstveno-fantastičnega filma The Running Man , ki bo nastal pod režisersko taktirko Edgarja Wrighta, zaključil študij na Teksaški univerzi, kjer študira španščino in ameriško zgodovino. 35-letni igralec, ki prihaja iz mesta teksaške prestolnice Austin, se je nedavno iz Hollywooda preselil nazaj na zahod, da bi bil bližje svoji družini, zvezdnik pa je dodal, da sta študij in diploma zelo pomembna za njegovo mamo.

V pogovoru za IndieWire je Powell povedal, da bo predavanja obiskoval na daljavo, saj bo v tem času snemal film v Združenem kraljestvu: "Živel bom v Londonu, vračal pa se bom na izpite, ki jih bom opravljal pod nadzorom. Dopuščajo mi možnost, da se sam znajdem glede učenja na daljavo. Seveda sem bom vračal, poslušal predavanja vitrualno, nato pa šel na izpit."

V Teksas se bo tako vrnil dvakrat ali trikrat na semester, dodal pa je, da je bil režiser Wright zelo razumevajoč glede njegove želje, da bi med snemanjem filma, za katerega so že napovedali, da bo uspešnica, dokončal še študij.

Zvezdnik je meseca maja krasil naslovnico revije Hollywood Reporter, kjer so ga predstavili kot novga zvezdnika Hollywooda, ta pa je v spremljajočem intervjuju dejal, da se je sedaj lahko vrnil v Teksas, saj je dosegel točko v svoji karieri, ko si to lahko privošči. "Čutim, da sem si zaslužil možnost, da se vrnem k družini," je povedal in dodal, da mu je glede selitve svetoval igralski kolega in Teksašan Matthew McConaughey.