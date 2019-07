Eden najbolj vplivnih piscev stripov se poslavlja

Britanski mediji pišejo, da je 65-letni Alan Moore, oče moderne stripovske scene, odložil svoj svinčnik in to z zadnjim delom The League of Extraordinary Gentlemen, stripom, ki letos praznuje že častitljivih 20 let. Pisec velja za eno največjih imen britanskih stropov, ki se je podpisal pod zdaj že kultna dela, kot so Watchmen, V for Vendetta, From Hell, Batman: The Killing Joke, Promethea, Jerusalemin Lost Girls. Ustvaril pa je tudi kar nekaj dogodivščin z uveljavljenimi liki, tako za Marvel kot za DC (Docor Who, Star Wars, Green Lantern, Superman, Spawn, Captain Britain ...)