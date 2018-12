Eden najbolj zaželenih moških na svetu praznuje 55. rojstni dan

Brad Pitt je že več kot 20 let eno največjih hollywodskih imen in kot kaže, se nima namena ustaviti. Čeprav je težko verjeti, sanjski moški mnogih generacij danes praznuje 55. rojstni dan. Čeprav je Brad tisti, ki praznuje, sebi privoščimo darilo in se sprehodimo skozi njegove fotografije.

Lahko verjamete, da je Brad Pitt star že 55 let? FOTO: AP Brad Pittje v mladosti delal v restavraciji s hitro prehrano – kot maskota. Študiral je novinarstvo, a se je dva tedna po diplomi odpravil naravnost v Hollywood, ki ga je zaznamoval za vedno. Kot štoparski kavboj je leta 1991 opozoril nase v filmu Thelma in Louise, med svetovne zvezdnike pa ga je izstrelila glavna vloga v filmu Intervju z vampirjem(1994). Od takrat Hollywood – in če smo iskreni, svet – ni več isti, predvsem pa brez njega nepredstavljiv. Čeprav je težko verjeti, Brad, za mnoge ženske utelešenje popolnega moškega, danes praznuje 55. rojstni dan. Ne le, da ne kaže let – zdi se, da se je med ustvarjanjem vampirskega filma naučil tudi trikov ohranjanja večne mladosti. In čeprav se na videz ne stara, pa se skozi leta vseeno precej spreminja: FOTO: Profimedia