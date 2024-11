Eden od osumljencev v povezavi s smrtjo Liama Payna prekinil molk

Eden od treh osumljencev, ki jih preiskuje argentinska policija v povezavi s smrtjo pevca Liama Payna, je prekinil molk in spregovoril s televizijskim novinarjem Guillermom Panizzo. Braian Nahuel Paiz je dejal, da je zvezdnika, ki je umrl 16. oktobra po padcu z balkona hotela, srečal dvakrat, čeprav sta skupaj uživala prepovedane droge, pa mu jih ni prinesel in v zameno zanje ni sprejel denarja.

Smrt britanskega pevca Liama Payna počasi dobiva epilog. 31-letnik je umrl 16. oktobra po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu, kjer je bil nastanjen, obdukcija pa je pokazala, da je bil pred smrtjo pod vplivom prepovedanih substanc in v polzavestnem stanju. Policija sicer še ni zaključila preiskave dogodkov, ki so vodili v zvezdnikovo smrt, izključila pa je možnost, da si je Payne sodil sam in sporočila, da so ovadili tri osebe, ki so povezane z njegovo smrtjo.

Oblasti so tako ovadile osebo, ki je glasbenika spremljala v Argentini, uslužbenca hotela in tretjo osebo. Slednja dva sta obtožena dobave prepovedanih substanc, spremljevalec pa je poleg tega ovaden še tega, da je pevca zapustil, čemur je sledila smrt. Nihče od naštetih ni bil imenovan. Poleg tega so oblasti izvedle devet racij na domovih v Buenos Airesu, prav tako pa nadaljujejo preiskavo pevčevega pokvarjenega prenosnika in drugih zaseženih naprav. Kmalu po ovadbi pa je za eno od argentinskih televizij spregovoril Braian Nahuel Paiz, ki je priznal, da je Liama srečal dvakrat, skupaj z njim pa je konzumiral prepovedane substance, a poudaril, da Paynu ni dostavil narkotikov ali v zameno zanje od zvezdnika sprejel denar.

"Liamu nisem dostavil drog. Njegov prvi stik z menoj je bil na mojem delovnem mestu. Izmenjala sva kontakte in se se pozneje tistega večera srečala. To ni bilo nič neobičajnega. Prišel me je iskat v preddverje hotela, saj sem se izgubil. Tam sva se družila, predvajal pa mi je tudi nekaj njegove nove glasbe, ki jo je želel izdati. Slišal sem govorice, da jemlje droge, v resnici pa je bil, ko sva se sestala v restavraciji, kjer delam, že pod vplivom in ni ničesar jedel," je prvo srečanje s pevcem opisal Paiz. Ko sta se sestala drugič, je pri njem tudi prenočil, je razkril Biaran, ki je razkril, da je takrat Payne konzumiral kokain, sam pa je kadil marihuano. "Skupaj sva se drogirala, a mu mamil nisem dostavil ali zanje sprejel denarja," je še povedal in zatrdil, da je policija preiskala njegovo hišo, a ga še niso izprašali.