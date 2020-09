Edin Džeko tretjič očka, družini se je pridružila Dalia

Veselo novico, da se bo družini pridružila nova članica, je par javnosti sporočil aprila letos:''Naša družina se v septembru veča za še enega člana. Fanta, ne skrbita, čeprav prihaja še ena deklica in bosta v manjšini, vaju bomo crkljale in pazile še bolj kot kadarkoli,'' je takrat sporočila 35-letna mamica. Edin in Amra sta se poročila leta 2014, v zakonu pa se jima je rodila zdaj 4-letna hči Una, ki ji družbo dela še triletni Dani. Lepotica je bila, preden je spoznala nogometaša, že v zakonu, in sicer s srbskim podjetnikom Vladimirjem Vićentijevićem,s katerim ima hči Sofijo.