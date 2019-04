'Edina dobra stvar, ki jo je naredil v življenju, je nastopanje'

70-letni glasbenik Ozzy Osbourne je na začetku meseca žalostno javil, da mora preložiti vse letošnje napovedane koncerte, saj se je resneje poškodoval ob padcu na svojem domu, zaradi česar so ga morali operirati. V televizijski oddaji se je zdaj oglasila njegova žena Sharon Osbourne in pojasnila se nekaj podrobnosti.

"Na začetku leta je imel grdo gripo, ki je prešla v pljučnico, zaradi tega je moral iti v bolnišnico. Ko se je vrnil domov, pa je sredi noči padel in si poškodoval hrbet in ramo. Zadeva ne bi bila tako grda, če ne bi bilo stare poškodbe na istem mestu. Pred leti je namreč imel nesrečo z motorjem, zaradi poškodb je bil celo v komi. Ko je padel tokrat, pa so se premaknile kovinske ploščice, ki jih je dobil po motoristični nesreči. Na srečo dobro okreva, zelo dobro."

Ozzy je tako v zdravniški oskrbi, takoj po odpovedani turneji je javil, da mu ni lahko, temu pa je prikimala tudi njegova žena, ki je novinarju priznala, da je Ozzy v slabem psihičnem stanju: "Počuti se grozno. Govori, da je edina dobra stvar, ki jo je naredil v življenju, njegovo nastopanje ..."