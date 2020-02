Pianist Zvjezdan Ružić je za pogovorno oddajo RTL Direkt naslovil komentarje na račun nastopa Josipe Lisac na inavguraciji novega hrvaškega predsednika Zorana Milanovića . "Z Josipo sva imela enako vizijo. Osebno svojo državo dojemam kot zelo romantično, toplo, polno ljubezni ... Najine vizije so se poklopile. Želela sva poslati sporočilo ljubezni, miru ... To je to, kar naš narod potrebuje,"je povedal Zvjezdan, ki je poskrbel za instrumentalni del himne. Sam je z izvedbo več kot zadovoljen: "Bila sva, to kar sva."

Povedal je, da je za izvedbo, s katero sta nastopila, potreboval le en dan in da je bila Josipa tista, ki se je odločila za sodelovanje z njim. Ko je dokončal pripravo instrumentalnega dela himne, jo je poklical k sebi, da bi vadila:"Simpatično me je vprašala, če lahko iskreno pove, če ji kaj ne bo všeč. Seveda, sem rekel, no, ko sem ji zaigral svoj del, je bila navdušena. Ona je mojemu delu dodala svoj vokal in zgodila se je čarovnija."

Po nastopu in plazu negativnih komentarjev sta se Josipa in Zvjezdan slišala po telefonu. Priznal je, da sta se pogovarjala tudi o odzivih, ki sta jih prejela. "Najin pogovor se je osredotočal na pozitivno naravnane reakcije. Kar se tiče nastopa, sem pomirjen sam s sabo. Enako velja tudi za Josipo. Kar sva naredila, sva naredila iz srca, pokazala sva najino ljubezen do pesmi. fokusirala sva se na dobro. Dobila sva veliko pohval in zelo sva zadovoljna,"je povedal Ružić in dodal, da je po koncu himne do njega stopil tudi novi predsednik in mu čestital za nastop:"Dodal je, da je bil nastop točno takšen, kot si ga je želel. Edina Milanovićeva zahteva je bila, da naj bo himna posebna in drugačna. To sva naredila na način, ki nama je najbližji. Najbolj pomembno je, da je predsednik to želel in da je bil na koncu srečen."