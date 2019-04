Edini JFK-jev vnuk oči vrgel na Kendall Jenner?!

Avtor Jonathan Van Meter je dejal, da ko je Kim Kardashian slišale te besede, so se njene oči zasvetile. Verjetno je v mislih že kovala načrt, da bi ju nekako ''poparčkala''. Bo Kim postala ženitna posrednica? A to bo nekoliko težje, saj je Kendall od lanskega poletja v razmerju s profesionalnim igralcem bejzbola Benom Simmonsom . Bo Jack vrgel puško v koruzo ali bo šel v akcijo?

26-letni Schlossberg je najmlajši otrok JFK-jeve hčerke Caroline , poročene z oblikovalcem Edwinom Schlossbergom , in ima dve sestri. Rojeni Newyorčan je leta 2015 diplomiral iz zgodovine na elitni univerzi Yale, podiplomski študij je nadaljeval na Harvardu, kjer je študiral pravo. Leta 2017 je bil tudi v odboru JFK-jeve knjižnice, ki podeljuje nagrado "Profile in Courage". Ta je šla takrat v roke takratnemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami .

