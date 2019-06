Edinstvena J.Lo uprizorila veliki spektakel in zapela s hčerko

Jennifer Lopez je začela s svojo težko pričakovano turnejoIt's My Party (Moja zabava). V svoj koncertni repertoar je vključila svoje največje hite, kot so Let's Get Loud, Love Don't Cost a Thing, Waiting For Tonight,Dance Again,On The Floor ...Predstavila pa je tudi svoje najnovejše pesmi Medicine, El Anillo in Dinero.

Zvezdnica, ki bo naslednji mesec slavila abrahama, se je za turnejo pripravljala več tednov. S svojo številčno ekipo je več tednov izbirala ustrezno novo garderobo, kostume in do potankosti pilila plesne korake. Vse je imela naštudirano do najmanjše podrobnosti.