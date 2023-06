Edward James Olmos razkril, da okreva po raku grla: Zelo težka bolezen

Edward James Olmos je prvič spregovoril o svojem boju z rakom na grlu. 76-letni igralec se je o svoji diagnozi in poti do okrevanja pogovarjal z radijskim voditeljem Mandom Freskom v epizodi podkasta Mando & Friends . "Zelo odkrit bom z vami, nikomur nisem povedal. To je prvič, da se bom javno oglasil in to povedal, imel sem raka na grlu," je odkrito dejal nominiranec za oskarja.

"Pravkar sem končal s tem, 20. decembra 2022 je bilo moje zadnje obsevanje in teden pred tem sem končal kemoterapijo," je dejal in razkril še, da je več mesecev prejemal kemoterapijo in se zdravil z obsevanji. "Še vedno imam izboklino tam, kjer imam bezgavke, požgali so jih," je dodal Olmos in pokazal na svoje grlo: "Ker so to območje prestrelili z radiacijo."

Olmos sicer ni navedel, za katero vrsto raka na grlu je zbolel, šel pa je v podrobnosti o nekaterih najtežjih trenutkih svojega zdravljenja. Igralec je razkril, da ga je pet zdravnikov opozorilo, da njegov glas po zdravljenju morda ne bo nikoli več enak. "Tik pred zdravljenjem so mi zdravniki dejali, da me morajo opozoriti na to, da moj glas morda ne bo več zvenel enako. Rekli so mi, da ciljajo na moje glasilke in grlo tja, kjer požiram, jem, govorim in diham. To je najtežji del za zdravljenje, saj so potrebni še kemoterapija in obsevanja," je pripovedoval igralec in ob tem dodal, da je prav zaradi bolezni izgubil veliko prijateljev.