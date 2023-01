Edwardu Nortonu neprijetno, ker so njegovi predniki imeli sužnje

Edward Norton je priznal, da mu je ob novici, da so imeli njegovi predniki sužnje, neprijetno. Igralec se je pred kratkim moral soočiti z dejstvom, da je pri njegovih prednikih služila družina, ki je imela pet hčera. V oddaji Finding Your Roots , v kateri zvezdniki odkrivajo družinsko zgodovino, je Nortona tako presenetila preteklost, na katero ni ponosen.

Voditelj oddaje, Henry Louis Gates Jr., je zvezdniku pokazal fotografijo, na kateri so oče, mati in njunih pet hčera, starih štiri, šest, osem, devet in deset let, Nortona pa soočil z vprašanjem: "Kako se počutiš ob tem, ko gledaš to fotografijo?" Igralec mu je odgovoril: "Kratek odgovor je, da se ob teh stvareh počutiš nelagodno, in prav je, da je tako. Vsakdo bi se moral ob tem počutiti nelagodno."

"To ni obsodba mene ali mojega življenja, je pa obsodba zgodovine te države. Najprej si moramo stvari priznati, nato pa se proti njim boriti. Ko pustimo ob strani štetje prebivalstva in stvari začnemo dojemati bolj osebno, lahko začnemo govoriti o možnosti, da gre za ženo in moža s petimi hčerami. In te deklice so sužnje, rojene v suženjstvo," je nadaljeval Norton.

"Rojene v suženjstvu in ostale v večnem suženjstvu," je dodal voditelj, igralec pa se je na to odzval z besedami: "Tako je. In ko preberemo 'Sužnja, stara osem let', bi človek kar umrl ob tem."