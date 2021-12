Eiza González končala razmerje z znanim športnikom

Kot kaže, 31-letna igralka Eiza González in 35-letni športnik Paul Rabil resnično ostajata v dobrih odnosih tudi po razhodu. Nekdanja zaljubljenca si namreč še vedno sledita na Instagramu. Gonzálezova je celo všečkala objavo, ki jo je Paul Rabil delil pred dnevi. Športnik je nato vrnil gesto, in sicer je všečkal objavo hollywoodske lepotice, ki je objavila utrinek s svoje zadnje filmske premiere.

"Razšla sta se pred nekaj tedni, njun razhod ni bil grd," je vir povedal za Just Jared . "Njuna delovna urnika se preprosto nista ujemala in to je bilo še dodatno breme za njun odnos. Toda ostala bosta prijatelja!"

Spletni medij Page Six je objavil novico, da sta se Gonzálezova in Rabil v razmerje spustila maja, potem ko sta se skupaj udeležila zabave za 34. rojstni dan milijarderja Jamieja Reubna .

Zvezdnici so decembra lani pripisali romanco z manekenom Dustynom Lachowiczem, s katerim, kot je dejala, nista nikoli nič imela in sta zgolj prijatelja. Že pred leti pa je nekaj ljubezni našla tudi v Hollywoodu, a te niso trajale dolgo. Leta 2018 je bila nekaj mesecev v zvezi z Joshem Duhamelom. Lani junija so jo fotografi ujeli na oddihu s šest let mlajšim igralcem Timothéejem Chalametom, s katerim sta si izkazovala nežnosti. Medtem pa se je Paul Rabil leta 2017 po treh letih zakona ločil od igralke lacrossa Kelly Berger.