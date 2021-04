Eiza González v družbi skrivnostnega moškega: nova ljubezen?

Mehiško igralko Eizo González, ki je pred dnevi postala obraz nove dišave francoske modne hiše, so fotografi ujeli v objektiv v družbi skrivnostnega moškega, s katerim je delila svoj sladoled. Gre za njenega novega izbranca?

icon-expand Eizo González so fotografi ujeli med sladkanjem s sladoledom. FOTO: Profimedia

Eiza González, ki smo jo pri nas lahko spremljali v glavni vlogi Nikki v mehiški telenoveli Resnične ljubezni (Amores Verdaderos), si svojo pot vse bolj uspešno utira tudi na ameriškem trgu, saj je nastopila v filmih, kot so Godzilla vs. Kong, Voznik (Baby Driver), Hobbs & Shaw inBloodshot. Ko si v Hollywoodu enkrat prepoznaven, le stežka ubežiš paparacem, ki na zvezdnike prežijo skoraj na vsakem koraku. Tokrat so 31-letno Mehičanko ujeli v Los Angelesu, kjer je pritegnila pozornost v družbi skrivnostnega moškega. Fotografije pa so takoj zaokrožile tudi po mehiških medijih. Seveda so se takoj pojavljala ugibanja, ali gre za njeno novo ljubezen. Eiza si je v neki slaščičarni namreč privoščila sladoled, ki ga je prijazno delila z omenjenim moškim.

icon-expand Fotografi so Eizo ujeli v moški družbi in takoj so se pojavile govorice o njuni romanci. FOTO: Profimedia

Fotografije so seveda takoj sprožile govorice, ali je Eiza na novo zaljubljena: "Ta moški ob meni je fant moje najboljše prijateljice, ki je stala zraven, ampak so jo izrezali s fotografije. Dala sem mu poskusiti svoj sladoled. Konec zgodbe," je za mehiške medije pojasnila lepotica, ki je pred dnevi postala obraz nove dišave On the Beach (Na plaži), ki jo je na tržišču predstavila prestižna francoska modna hiša Louis Vuitton.

Zvezdnici so pred časom pripisali romanco z manekenom Dustynom Lachowiczom, s katerim, kot je dejala, tudi nikoli nista nič imela in sta zgolj prijatelja. Že pred leti pa je našla nekaj ljubezni tudi v Hollywoodu, a te niso trajale dolgo. V preteklosti se je za kratek čas zapletla z nekdanjim možem Miley Cyrus Liamom Hemsworthom, bila pa je tudi v zvezi z Joshom Duhamelom. Lani so jo fotografi ujeli na oddihu s šest let mlajšim igralcem Timothéejem Chalametom, s katerim sta si izkazovala nežnosti.