Ekipa igralke Reese Witherspoon zanikala razmerje s Kevinom Costnerjem

Ekipa za odnose z javnostmi slavne igralke se je namreč odločila tem govoricam narediti konec. "Ta zgodba je popolnoma izmišljena in ni resnična," je za Page Six povedal tiskovni predstavnik Reese Witherspoon. Nekateri oboževalci so bili navdušeni nad mislijo, da Reese in Kevin po njunih bolečih ločitvah najdeta tolažbo drug v drugem, medtem ko so drugi že takoj podvomili v resničnost govoric.

Reese se je po skoraj 12 letih zakona ločila od Jima Totha. "Z vami morava deliti zasebno novico. Z veliko mero skrbi in premisleka sva sprejela težko odločitev, da se ločiva. Skupaj sva doživela toliko čudovitih let in naprej se odpravljava z globoko ljubeznijo, prijaznostjo in vzajemnim spoštovanjem do vsega, kar sva skupaj ustvarila. Ko odpirava naslednje poglavje, sta najini največji prioriteti najin sin in celotna družina. Te zadeve nikoli niso lahke in so izjemno osebne. V tem času resnično ceniva spoštovanje vseh do naše družine." Novico sta naznanila zgolj dva dni pred njuno 12. obletnico poroke.