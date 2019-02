EKSKLUZIVNI INTERVJU: Z 'Asli' iskreno o Ferhatu, kratkih laseh in depresiji

Slovenski gledalci in gledalke ste Birce Akalay vzljubili zaradi vloge nežne in romantične zdravnice Asli.

Ko je dobila vlogo Asli v seriji Lepotica in zver(v originalu Siyah Beyaz Aşk), ji je ta prinesla svetovno slavo. Na prvi pogled zelo neobičajna, a hkrati močna ljubezenska drama med zdravnico Asli in morilcem Ferhatom, je hitro našla mesto v srcih oboževalcev romantičnih turških zgodb.

Oboževalci serije so na televizijskih zaslonih opazili odlično kemijo med Birce in njenim soigralcem Ibrahimom Çelikkolom, ki sta s prepričljivo igro nenavadnega ljubezenskega para zaslužna za uspeh serije. A kot nam je zatrdila igralka, je zelo pomembno, da se s soigralcem ujameš. In z Ibrahimom sta se in igra je hitro stekla.

''Ponavadi, običajno, sem vedno imela prizore z Ibrahimom. Je zabaven, na snemanju sploh. Midva skupaj sva ... skupaj sva bila dobra ekipa. Vedno se je šalil z mano in še posebej med prizorom, ko snemajo. To vem, da mu je všeč. Najbolj smešna oseba na setu zame je bil Ibrahim,'' nam v pogovoru prizna 34-letna Birce, ki so jo gledalci in gledalke serije Lepotica in zver vajeni z dolgimi lasmi.