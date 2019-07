Burakov prijatelj in 'pajdaš' iz Moja boš iskreno o strahu in slavi

Kerem Alisik, ki smo ga v uspešnici Moja boš videli v vlogi Kemalovega prijatelja in zaveznika 'avtomehanika' Ayhana, se vrača na naše TV-zaslone v povsem drugačni vlogi. S simpatičnim igralcem smo se pogovarjali v turškem kraju Adana, kjer nam je zaupal svoj pogled na slavo in družbena omrežja, spregovoril pa je tudi o strahu, ki se ga polasti vsakič, ko sede na letalo.

Kerem bo v vlogi Alija Rahmeta Feleklija še dodatno popestril napeto dogajanje v uspešnici Vedno tvoja. FOTO: POP TV

Kerem Alisik, ki se je slovenskim gledalcem prikupil z vlogo Ayhana v seriji Moja boš, kjer je v glavni moški vlogi nastopal njegov prijatelj Burak Özçivit, je zadnje mesece razpet med Istanbulom, kjer nastopa v gledališču in Adano, kjer snema serijo Vedno tvoja. ''Kljub temu, da je bilo v začetku vse skupaj videti precej strašljivo (povedati moram, da me je strah letenja), sem se navadil in začutil prednosti bivanja tukaj v Adani,'' je za 24ur.com povedal Kerem, ki sicer nikoli ni imel kakšne slabe izkušnje z letenjem. ''To so samo moji občutki. To je problem, ki ga imam sam s sabo. Ne bojim se smrti, pač pa trenutka, ko veš, da boš umrl oz. možnosti, da bi to doživel. Nekaj se dogaja, veš, da se ne boš mogel rešiti in nič ni v tvojih rokah (ničesar ne moreš narediti). Bojim se tega trenutka," pojasni igralec, ki zaradi narave dela veliko časa preživi na poti in v zraku.

59-letni Kerem je sicer edini otrok slavnih igralcev Sadrija Alışıka in Çolpan İlhan, ki sta močan pečat pustila v turškem filmskem svetu. Slava in igralski talent sta mu tako bili na nek način že položeni v zibelko. "Starša sta me naučila, da ne živim v senci nekoga drugega, pač pa, da živim v svoji senci. Zato znam že od rosnih let živeti brez koristi slave. Slava mi ne pomeni nič. Igralstvo je poklic, biti slaven ni poklic.Oče in mama sta mi dala zelo pomemben nasvet: 'Delaj, kar hočeš, samo delaj z dušo.' Glede na to, da sem ju že izgubil, lahko rečem, da sem pri snemanju prizorov na pokopališčih bolj občutljiv," iskreno pove.

S 59-letnim igralcem smo se pogovarjali v Adani, kjer snemajo serijo Vedno tvoja. FOTO: 24ur.com

Kerem, ki se rad šali, zase pravi, da je ostal v preteklosti: "Ne ukvarjam se z družbenimi omrežji. Sicer imam Instagram, jaz odločim, kaj bom objavil in zapisal pod fotografijo, nato to potrdim, potem imam pa osebo, ki to opravi zame. Nisem ravno tehničen tip človeka. Še vedno berem časopise, sem človek, ki živi svoje navade, sem eden tistih moških, ki so ostali v preteklosti, v času Çukurove (spontan smeh). Tako kot Ali Rahmet Fekeli, ki ga igram v seriji Vedno tvoja."

Kdo je Ali Rahmet Fekeliv serijiVedno tvoja? Ali Rahmet Felekli je človek s tako kruto usodo, da ni mogel iti niti na pogreb svojih otrok in žene. ''Zgodila se mu je krivica. Skozi svojo bolečino se je naučil razumeti bolečino drugih, je pravičen, sočuten, pogumen in veren. V trenutku, ko se je vdal v usodo, je v zaporu spoznal mladega fanta Yilmaza, podobnega njegovemu sinu. On je postal razlog, da se mu je povrnilo upanje," svoj nov lik opiše Kerem, ki se je na vlogo temeljito pripravljal.

Ali in Yilmaz imata neporavnane račune z bogato družino Yaman. FOTO: POP TV

''Pri vsaki vlogi mi je zelo pomembna govorica telesa. Razmišljal sem, kako bom hodil, sedel, govoril, gledal kot ta moški. Pot do osebnosti nove vloge se začne s hojo, z držo, vedenjem in najprej sem to dobro poosebil. Lahko rečem, da sva si z Alijem Rahmetom značajsko zelo podobna, ampak kar naju razlikuje, je govorica telesa; ritem, tempo, temperament.''

