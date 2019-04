Zvezdnik popolnoma spremenil videz

Can je slovenske gledalke omrežil v vlogi poslovneža Ferita Aslana.

Can Yaman je po koncu snemanja serije Ko zadiši ljubezen(v izvirnikuDolunay), ki jo lahko spremljate na POP TV, poskrbel za izrazito spremembo videza. Za novo vlogo v seriji Erkenci Kuş (po naše Zgodnja ptica) si je pustil dolge lase in brado, zato je mogoče na prvi pogled videti povsem neprepoznaven.

S postavnim turškim igralcem smo se pogovarjali na snemanju serije Erkenci Kuşv Istanbulu. V ekskluzivnem intervjuju je razkril, da uživa v različnih oblikah športa, med drugim tudi, zakaj so mu v šoli dovolili imeti dolge lase in zakaj mu je vloga Ferita Aslana povzročala preglavice.

Canova želja v otroštvu je bila, da bi postal profesionalni športnik. Obiskoval je italijansko gimnazijo, tako da poleg turščine govori tekoče tudi italijansko. V gimnazijskih letih je želel postati odvetnik, in to je tudi uresničil. Želja po igri je prišla pri 23, 24 letih. Can za zdaj nastopa v televizijskih serijah, ampak bi si želel igrati tudi na filmskem platnu.

''Vloga v seriji Ko zadiši ljubezen je zelo drugačna od karakterja, ki ga igram zdaj v seriji Erkenci Kus. Tam igram poslovneža Ferita Aslana, ki je obseden z redom in čistočo, skratka z vsem. Vloga je bila zame težka. Ker sem po naravi hiperaktiven, mi je igranje te vloge povzročalo precej težav. Tudi zato, ker ne uporabljaš veliko govorice telesa, ampak bolj obrazno mimiko,'' je za 24ur.com povedal Can, ki se dobro zaveda, da je v zadnjem letu naredil velik korak naprej, kar zadeva njegov videz. Obožuje šport, in ko ima le čas, rad trenira crossfit, kickboxing ...