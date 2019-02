EKSKLUZIVNO: 'Ferhat' odkrito o Asli, igralski kemiji in družini

Turški igralec Ibrahim Çelikkol se je v intervjuju razgovoril o seriji Lepotica in zver, igralski kemiji, družini in še o marsičem.

Birce in Ibrahim sta v vlogi Asli in Ferhata pričarala eno najlepših ljubezenskih zgodb Lepotica in zver.

Oboževalci serije so opazili, da imata Ibrahim in Birce pred kamero odlično kemijo, za katero pravi, da je odsev njunega odnosa. ''Če opazite to kemijo, pomeni, da je to tudi pokazatelj najinega dobrega odnosa. Birce je zelo urejena, disciplinirana, zame je bila zelo prijetna sodelavka. Če sva na vas lahko prenesla lepe stvari, nama je to v veselje.''

Verjetno se sprašujete, zakaj so turške serije vse bolj priljubljene. Te so v polnem zamahu tako po svetu kot pri nas. In kaj je tisto, kar jih dela uspešne.

''Razlog za uspeh turških serij je v močni produkciji. Obravnavajo se družinske zadeve in po mojem mnenju se skozi te serije ljubezen zelo lepo izraža, zato so tudi v tujini zelo uspešne.''