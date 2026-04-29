Tuja scena

Eksplicitna platforma Sydney Sweeney ponuja 256,5 tisočaka

Los Angeles, 29. 04. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Sydney Sweeney

Igralka Sydney Sweeney v novi sezoni Evforije vse od prve epizode dalje buri duhove. Njen lik se je namreč podal v svet ustvarjanja eksplicitnih vsebin, zato je zvezdnica na malem zaslonu večino časa pomanjkljivo oblečena ter v takšnih in drugačnih provokativnih pozah. To so očitno opazili tudi pri eksplicitni platformi CamSoda, kjer so jo povabili k sodelovanju.

Igralka Sydney Sweeney se golote pred kamerami ne boji, prav tako ji težav ne delajo prizori, ki namigujejo na spolnost. To so ob gledanju tretje sezone Evforije opazili tudi pri eksplicitni platformi CamSoda. Daryn Parker, podpredsednik spletne strani CamSoda, je zvezdnici ponudil 300 tisoč dolarjev oziroma 256,5 tisoč evrov za sodelovanje.

"Vaši najnovejši trenutki v seriji Evforija so spet navdušili internet, od vaših prizorov zgoraj brez, ki vključujejo lizanje sladolednih kornetov, preoblačenje v igralca baseballa brez hlač in oblačenje v plenico. Pri CamSodi vam uradno ponujamo do 300.000 dolarjev, da na našo platformo prinesete enako drzno energijo," je igralki javno ponudil Parker.

"Pomislite na to kot na priložnost, da vse, kar javnost že obožuje pri vaši prisotnosti na zaslonu, spremenite v nekaj še večjega, kjer nadzorujete prizore in povezavo s svojim občinstvom," je v svoji ponudbi še zapisal Parker in dodal: "Imeli bi tudi priložnost, da svojo blagovno znamko spodnjega perila predstavite in promovirate neposredno oboževalcem, s čimer bi ustvarili brezhibno mešanico med vašimi podjetniškimi podvigi in vašo privlačnostjo na zaslonu."

Podjetnik je ponudbo zaključil s stavkom: "To je odprto povabilo, da svoje najbolj odmevne nastope spremenite v svoje doslej najbolj dobičkonosno poglavje. Imamo občutek, da bo internet sledil."

Ni sicer prvič, da je omenjena platforma novačila mlado hollywoodsko zvezdnico. Leta 2022 so ji ponudili "do 15 milijonov dolarjev za 12-urni šov," ki bi ga v živo predvajali na spletu.

Georgeu Clooneyju izjemno pomembno, da se zavzema za pravičnost

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
