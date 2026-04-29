Eksplicitna platforma Sydney Sweeney ponuja 256,5 tisočaka

"Vaši najnovejši trenutki v seriji Evforija so spet navdušili internet, od vaših prizorov zgoraj brez, ki vključujejo lizanje sladolednih kornetov, preoblačenje v igralca baseballa brez hlač in oblačenje v plenico. Pri CamSodi vam uradno ponujamo do 300.000 dolarjev, da na našo platformo prinesete enako drzno energijo," je igralki javno ponudil Parker.

Igralka Sydney Sweeney se golote pred kamerami ne boji, prav tako ji težav ne delajo prizori, ki namigujejo na spolnost. To so ob gledanju tretje sezone Evforije opazili tudi pri eksplicitni platformi CamSoda. Daryn Parker , podpredsednik spletne strani CamSoda, je zvezdnici ponudil 300 tisoč dolarjev oziroma 256,5 tisoč evrov za sodelovanje.

"Pomislite na to kot na priložnost, da vse, kar javnost že obožuje pri vaši prisotnosti na zaslonu, spremenite v nekaj še večjega, kjer nadzorujete prizore in povezavo s svojim občinstvom," je v svoji ponudbi še zapisal Parker in dodal: "Imeli bi tudi priložnost, da svojo blagovno znamko spodnjega perila predstavite in promovirate neposredno oboževalcem, s čimer bi ustvarili brezhibno mešanico med vašimi podjetniškimi podvigi in vašo privlačnostjo na zaslonu."

Podjetnik je ponudbo zaključil s stavkom: "To je odprto povabilo, da svoje najbolj odmevne nastope spremenite v svoje doslej najbolj dobičkonosno poglavje. Imamo občutek, da bo internet sledil."

Ni sicer prvič, da je omenjena platforma novačila mlado hollywoodsko zvezdnico. Leta 2022 so ji ponudili "do 15 milijonov dolarjev za 12-urni šov," ki bi ga v živo predvajali na spletu.