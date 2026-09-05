Elegantna Georgina Rodriguez na rdeči preprogi v Benetkah

Georgina Rodriguez se je fotografskim objektivom nastavila pred projekcijo filma Mr. Nelson, Did You Kill People? , za to priložnost pa je izbrala elegantno temno modro kombinacijo, sestavljeno iz oprijete jakne in dolgega oprijetega krila. Videz je dopolnila z razkošnim nakitom.

32-letna manekenka je tudi letos v Benetke pripotovala sama, saj ima njen mož že službene obveznosti, posebej pa je navdušila, ko se je obrnila proti fotografom in proti njim poslala poljub.

Georgina in Cristiano Ronaldo sta pred tedni presenetila z objavo novice, da sta se skrivaj poročila. Kot sta zapisala v izjavi za javnost, sta to storila kar v domači dnevni sobi, ob njima pa so bili le otroci. Par si je večno zvestobo obljubil natančno leto dni po zaroki in desetletje za tem, ko sta se prvič srečala v trgovini v Madridu, kjer je manekenka takrat delala kot prodajalka.