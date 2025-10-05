Elegantna Meghan Markle presenetila na Tednu mode v Parizu

Meghan Markle se je udeležila modne revije hiše Balenciaga, katere glavni modni oblikovalec je njen dobri prijatelj. Zvezdnica je nosila več kosov nove kolekcije, ki jo je zasnoval Pierpaolo Piccioli, njen obisk pa je sporočal, da ga podpira v novem poglavju kreativne poti, je v izjavi za medije povedal zvezdničin tiskovni predstavnik.
44-letno soprogo princa Harryja so v objektive ujeli, ko je pozdravila direktorico modne revije Vogue Anno Wintour in režiserja Baza Luhrmanna, svoj prihod na modno revijo pa je sporočila z objavo na družbenem omrežju. Pozornost je pritegnila tudi njena elegantna bela oprava, ki je bila del kolekcije, ki so jo šele predstavili na modni reviji.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Pozneje so jo v Parizu opazili oblečeno v črni obleki, njen tiskovni predstavnik pa je v izjavi dejal: "Vojvodinja je v minulih letih večkrat nosila Pierpaolove kreacije. Tesno sodelujeta in pomagal ji je izbrati oblačila za pomembne dogodke. Že več let občuduje njegove veščine in občutek za eleganco. Ta večer je odraz njunega večletnega prijateljstva in umetnosti, ona pa ga podpira na njegovi novi poti pri Balenciagi."
Markle je na družbenem omrežju pozneje delila posnetek, na katerem je videti, kako se vozi po pariških ulicah.
