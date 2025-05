Elegantna Melania Trump razkrila poštno znamko Barbare Bush

Slovenka je v govoru, v katerem je opisala Barbarin vpliv kot mati in žena nekdanjih predsednikov, dejala: "Čeprav je znana kot velika ljubiteljica literature, je podpirala tudi opolnomočenje žensk, spremenila mnenje Američanov glede aidsa in podpirala pravice istospolno usmerjenih. Pozdravljam vpliv gospe Bush, ki je branila potrebe žensk v naši družbi, ne glede na to, ali so gospodinje ali izvršne direktorice."

To je bil eden redkih dogodkov, na katerih se je Melania pojavila, odkar je njen mož znova prevzel mandat predsednika ZDA. 55-letnica pa je znova navdušila s svojim videzom. Nekdanja manekenka je nosila črno krilo z videzom usnja, ki ga je kombinirala z belo majico, čez katero je nosila bel suknjič s črnimi gumbi. Videz je dopolnila s črnimi salonarji z visoko peto, svoje dolge lase pa je nosila spuščene in urejene naprej čez levo ramo.

Nad Slovenko pa so navdušeni tudi oboževalci, ki so na družbenih omrežjih hvalili njen videz in pojavo. "Elegantna in s stilom," je na družbenem omrežju zapisala ena od uporabnic, druga pa dodala: "Najlepša, pametna in elegantna prva dama sploh!" Tretja je zapisala: "Naša lepa prva dama!" Četrta pa jo je pohvalila: "Zelo sem srečna, da te lahko imenujemo naša prva dama Združenih držav Amerike! Tako lepa, močna in stoična v vsaki situaciji!"