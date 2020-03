Elisabeth Moss o govoricah, da je poročena s Tomom Cruisom

Ko so igralko povabili v oddajo Watch What Happens Live, je voditeljzvezdnico serij Oglaševalci ter Deklina zgodbaElisabeth Moss povprašal tudi o govoricah, da je v razmerju oziroma da se je celo na skrivaj poročila z igralcemTomom Cruisom.

Z nasmeškom na obrazu je pojasnila, da je novica presenetila tudi njo: "Pravzaprav sem bila zmedena, ko sem dobila sporočila od ljudi, ki so bili presenečeni nad 'dejstvom', da sem poročena. O tem so me zbadali tudi prijatelji, kajti jasno jim je bilo, da to ni res."

"Ko pa sem videla novico s fotografijo na naslovnici ene od revij, sem si mislila: 'Nikoli nisem imela takšne pričeske. Na fotografiji naj bi bila jaz in Tom, toda nikoli si ne oblikujem las tako kot oseba na fotografiji.'"