Elisabeth Moss o scientologiji: Ni res, da gre za zaprto religijo

Igralka Elisabeth Moss, ki je pripadnica scientološke cerkve, je o kontroverzni religiji nedavno spregovorila v intervjuju za The New Yorker. Odzvala se je na pogosto prepričanje, da je scientologija elitna religija, ki v svoje kroge sprejema zgolj bogate in slavne ljudi. "Ni res, da gre za zaprto religijo. Gre za prostor, ki z odprtimi rokami sprejme vsakega, ki želi o tem izvedeti več. Mislim, da je to stvar, ki jo ljudje najbolj napačno dojemajo." "Vsekakor si lahko ljudje mislijo kar koli hočejo, tega ne morem nadzorovati. Če se ne bodo ukvarjali s tem, se bodo z nečim drugim," je povedala.

Elisabeth, ki je bila v scientologijo vzgojena, igra glavno vlogo v seriji Deklina zgodba, ki prikazuje temno plat slepega sledenja določeni ideologiji. Novinarka je zato igralko vprašala, kako naj gledalci gledajo na njeno vpletenost v Cerkev. "Želim si spodbuditi ljudi, da to ugotovijo sami," je odgovorila in dodala: "Vsekakor sem se zalotila, da sem prebrala članek ali nekaj pogledala in to vzela za absolutno resnico. In očitno je, da je nekaj, kot je verska svoboda in upor proti teokraciji, zame zelo pomembno." V nadaljevanju je pojasnila, da njena želja po likih, ki se soočajo s travmami, sovpadajo z njeno vero. "Menim, da gre bolj za travmatične dogodke, ali trenutke bolečine, pa naj bodo čustveni ali fizični, ki te ovirajo pri tem, da si, kdor si."

Mossovo je scientologija v otroštvu naučila, kako boljše komunicirati. "Komunikacija je nekaj, kar več kot očitno nenehno uporabljam, ne samo v službi, ampak tudi v mojih osebnih odnosih. To je verjetno prva vsakdanja stvar, ki sem se je v otroštvu učila in jo sedaj uporabljam vsak dan. Sposobnost, da lahko nekoga zgolj poslušaš, mu daš občutek slišanosti, da ne podcenjuješ tega, kako nekdo razmišlja ali v kar nekdo verjame, čeprav se z njim ne strinjaš."