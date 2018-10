Elizabeta II. globoko užaloščena ob smrti svojega zadnjega korgija

Elizabeta II. je korgija Whisperja posvojila po smrti njegovega prejšnjega lastnika, nekdanjega lovskega čuvaja na njenem posestvu Sandrigham na vzhodu Anglije.

Whisper je bil zadnji korgi v lasti kraljice, potem ko je aprila letos poginil Willow. Slednji je bil potomec dolgega rodu valižanskih ovčarjev, ki jih je kraljica vzredila sama. Sedaj sta ji ostala še dva psa, dorgija Candy in Vulcan, mešanca jazbečarja in valižanskega ovčarja.

Britanski mediji so leta 2015 poročali, da se je kraljica odločila, da korgijev ne bo več vzrejala, saj ne želi, da bi bili po njeni smrti sirote.

V britansko kraljevo družino so korgiji prvič prišli v 30. letih minulega stoletja. Kraljica Elizabeta II. je prvo psičko te pasme, Susan, dobila leta 1944 kot darilo za 18. rojstni dan. Iz Susan so izšle generacije korgijev, ki jih je vzredila kraljica.

Ti kratkonogi prikupni psi so lahko svobodno pohajkovali po Buckinghamski palači, več so jih ob boku kraljice ovekovečili na uradnih fotografijah in slikah.