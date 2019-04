Elizabeta II. praznuje 93 let

Kraljica je še vedno zelo aktivna in se ne boji novosti sodobnega življenja, udeležuje se številnih uradnih dogodkov, jaha in celo uporablja družbeno omrežje Instagram. Za dolgoživost in energičnost se verjetno lahko zahvali dobrim genom, njena mati namreč umrla stara 101 leto.

Britanski prestol je Elizabeta II. zasedla pri 25 letih. FOTO: AP Britanska kraljica Elizabeta II. je dopolnila 93 let. Kljub visoki starosti še ne razmišlja o abdikaciji in namerava še naprej služiti domovini. Kako bo kraljeva družina obeležila njen rojstni dan, ni znano, običajno pa kraljica svoj rojstni dan 21. aprila praznuje v ožjem družinskem krogu, ki tokrat sovpada z velikonočno nedeljo. Zaradi tega pričakujejo, da se bo monarhinja v skladu s tradicijo danes udeležila maše v kapeli svetega Jurija v Windsorju, pišejo britanski mediji. Verjetno jo bodo spremljali člani kraljeve družine. Med njimi sicer ne bo princa Williama, ki veliko noč preživlja s soprogo Kate in otroki v Norfolku, in princa Harryja, ki s soprogo Meghan te dni pričakuje naraščaj. Elizabeta II. sicer rojstni dan običajno praznuje junija, ko je vreme na Otoku lepše. Letos bo uradno slavje drugo soboto v juniju, ko bo potekala parada, imenovana Pozdrav zastavi. Tradicionalno kraljičin rojstni dan pospremijo tudi topovske salve v britanski prestolnici. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub ohranjanju več sto let starih tradicij skuša Elizabeta II. ostati v koraku s časom. Tako je pred kratkim ob obisku muzeja prvič osebno objavila fotografijo na omrežju Instagram. Tudi sicer je kraljeva družina zelo aktivna na družbenih omrežjih, kjer imajo po več milijonov sledilcev. Kraljica pa ne uživa ugleda samo med svojimi podaniki, ampak tudi med drugimi kraljevimi družinami. Tako je nizozemski kralj Willem Alexander ob obisku v Londonu Elizabeto II. označil za najbolj neustrašno Bondovo dekle vseh časov, ki je v zadnjih desetletjih doživelo drastične spremembe svoje države, Evrope in sveta. S tem je nizozemski kralj spomnil na posnetek na odprtju olimpijskih iger v Londonu, ko je igralec Daniel Craig v vlogi Jamesa Bonda s helikopterjem pobral resnično kraljico Elizabeto II. v Buckinghamski palači, nato pa sta njuna dvojnika s padali skočila iz helikopterja nad stadionom. Da monarhinji z najdaljšim stažem ni dolgčas, skrbijo predvsem družinski člani. Tako je soprog, princ Filip, s katerim sta poročena že 71 let, pri svojih 97. letih lani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta bili poškodovani dve ženski v drugem avtomobilu. Po še enem incidentu z vozilom se je princ le odrekel vozniškemu dovoljenju. FOTO: AP Trenutno vsi nestrpno pričakujejo novega člana kraljeve družine. Prvi otrok princa Harryja in njegove ameriške soproge Meghan, ki naj bi se rodil v prihodnjih dneh, bo že osmi pravnuk oz. pravnukinja Elizabete II., ki ima štiri otroke in osem vnukov. Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 v Londonu, britanski prestol pa je zasedla pri 25 letih, ko je njen oče leta 1952 nenadoma umrl. Od takrat je podrla več rekordov. Postala je monarhinja in svetovna voditeljica z najdaljšim stažem. V zgodovino se je zapisala tudi kot najstarejša svetovna voditeljica, edina britanska kraljica, ki je praznovala safirni jubilej ter edina britanska monarhinja s platinasto obletnico poroke. V zgodovino se je zapisala tudi kot najstarejša svetovna voditeljica. FOTO: AP