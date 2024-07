Elizabeth Banks se je med snemanjem novega filma skoraj zadušila

"Odprla sem vrata in nisem mogla narediti nobenega hrupa, zelo me je bilo strah," je povedala zvezdnica filmov Pitch Perfect, preden je priznala: "Bilo je grozljivo." Na srečo je nato do nje pristopil član igralske posadke in jo vprašal, ali se duši. Prijazni sodelavec jo je nato rešil z Heimlichovim prijemom. Posameznik mora pri tej tehniki prve pomoči pritisniti na trebuh osebe, ki se duši, da bi iztisnil predmet, ki blokira dihalne poti."To je moral storiti dvakrat," je dejala in dodala: "Ime mu je Julius. On je moj angel varuh. Julius, rada te imam."

Zvezdnica je dodala, da ji je Julius, čigar priimka ni razkrila, "rešil življenje," zato je želela uporabiti svojo platformo za spodbujanje ljudi, da se naučijo izvajati Heimlichov prijem."Poskrbite, da boste vedeli, kako to narediti," je vztrajala."O tem se pogovorite s prijatelji in družino." Elizabeth je dejala, da obstaja veliko napačnih predstav o metodi, vključno s to, da so nekateri ljudje "zaskrbljeni," da bi osebi med prijemom počilo rebro."Umirajo, zato zlomite rebro, če morate. Preživeli bi z počenim rebrom. Jaz dobesedno nisem mogla dihati in to je bilo zelo strašljivo," je zaključila in spodbudila vse, da se podučijo o tehnikah prve pomoči.