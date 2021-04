Elizabeth Chambers se posveča svojemu boljšemu počutju

Elizabeth Chambers, bivša žena igralca Armieja Hammerja, se trenutno osredotoča nase in na svoje mentalno zdravje. To pa sploh ni čudno, saj so se obtožbe spolnih zlorab, s katerimi se že nekaj mesecev sooča Hammer, dotaknile tudi nje.

Podjetnica in ustanoviteljica podjetja The Bird Bakery Elizabeth Chambersje sledilcem na družbenem omrežju Instagram sporočila, da se osredotoča na svoje življenje in družino. Zvezdnico je namreč eden od sledilcev vprašal, zakaj zadnje čase ne deli objav. Elizabeth Chambers in Armie Hammer Chambersova je med igro vprašanj in odgovorov zapisala: "Osredotočam se na boljše počutje, svoje otroke in delo."Pripisu pa je pripela fotografijo, na kateri drži kristal v obliki srca, usmerjen proti sončnemu zahodu. "Marsikaj sem si želela deliti z vami, vendar ni bilo pravega trenutka," je še dodala. Losangeleška policija je pred slabim mesecem potrdila, da enota za spolne zločine preiskuje prijavo posilstva zoper Hammerja. Znano je, da je prijavo podalo Hammerjevo nekdanje dekle Effie. Ta pa ni bila edina, ki je javno razkrila Hammerjevo grobo ravnanje. Spregovorila so tudi druga dekleta, ki so v preteklih letih imela razmerje z njim. 34-letni Armie Hammer naj bi se med časom preiskave potuhnil na Kajmanskih otokih, kjer sicer živijo Chambersova in njuna dva otroka, Ford in Harper. Elizabeth je zahtevek za ločitev vložila lanskega julija, pred izbruhom škandala.