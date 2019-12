Elizabeth Hurley: Imam manj zasebnosti od članov kraljeve družine

54-letna britanska igralka Elizabeth Hurley je priznala, da čuti zavist do današnje kraljeve družine, ki naj bi po njenem prepričanju trpela za manjšim medijskim vdorom v zasebnost, kot ga je bila deležna ona. Hurleyjeva je bila v preteklosti pogosta tarča paparacev zaradi razmerja z igralcem Hughom Grantom , največ medijske pozornosti pa je pritegnila leta 1994, ko se je z njim udeležila premiere filma Štiri poroke in pogreb. Takrat je nosila ikonično Versacejevo črno obleko, o kateri so kmalu zatem pisali vsi svetovni tabloidi.

Hurleyjeva, ki je med drugim znana tudi po vlogah v filmih Austin Powers, je pred časom sprejela vlogo v serijiKraljeva družina, zaradi katere se je njeno prepričanje o pomanjkanju zasebnosti med zvezdniki le še okrepilo. Za BuzzFeed Newsje dejala: ''V meni se je prebudilo rahlo ljubosumje, ko sem ob igranju v seriji spoznala, da imajo ljudje vpogled tudi v naša zasebna življenja – medtem, ko pri pravi kraljevi družini ni tako. Nikoli ne vidimo, kaj se dogaja za njihovimi zaprtimi vrati. V javnosti počnejo vsa ta dobra dela in širijo gracioznost, nikoli pa ne vidimo, kaj se dogaja v resnici, ko so sami s seboj. Precej drugače je pri ljudeh, vpetih v šovbiznis, za katerimi nenehno kdo opreza.''

54-letna igralka je povedala, da je na britansko kraljevo družino vedno gledala kot na neke vrste šovbiznisa, ki uživa veliko večjo stopnjo zasebnosti od ostalih. Kljub temu je priznala, da so v zadnjem času tudi člani monarhije postali nekoliko bolj medijsko izpostavljeni – predvsem zaradi dogodkov v zvezi z Meghan Markle in princem Andrewom. ''Kljub temu pa ... Še vedno imajo svojo tajno službo, kraljevo gardo in nobenih kamer v ozadju, ki bi razkrivale podrobnosti iz njihovega intimnega življenja. So veliko bolj zaščiteni kot ljudje v šovbiznisu,'' je dodala za konec.