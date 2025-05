Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus znova s strastnim poljubom

Elizabeth Hurley in Billy Ray Cyrus se ne trudita utišati govoric, da sta se romantično zapletla, nekateri so celo mnenja, da sta jih z objavo nove fotografije, na kateri se poljubljata, potrdila. Na družbenem omrežju jo je delil pevec, na njej pa se z igralko poljubljata sredi gozdne poti, ob njej pa je preprosto dodal emoji rdečega srca.

59-letnica na fotografiji nosi dolgo belo obleko in rjave kavbojske škornje, 63-letnik pa ima oblečeno rjavo srajco in kavbojke, na glavi pa nosi kavbojski klobuk. Pevec je fotografijo objavil kmalu za tem, ko so par opazili na letališču v Nashvillu, kjer je Cyrus iz avtomobila zložil zvezdničino prtljago, poslovila pa sta se s poljubom in daljšim objemom.