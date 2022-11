Elizabeth Hurley o Matthewu Perryju: Delo z njim je bilo kot nočna mora

Elizabeth Hurley je delo z Matthewjem Perryjem , ko je bila njegova odvisnost od drog in alkohola na vrhuncu, opisala kot nočno moro, kljub temu pa ga je opisala kot čudovito osebo. Dejala je, da ima igralca v dobrem spominu, a žal so imeli leta 2000 med snemanjem komedije Poziv za Saro z njim veliko težav. "Če sem iskrena, je bilo delo z njim tisti čas nočna mora. Kot je sedaj znano, se je snemanje našega filma prekinilo zaradi njegove odvisnosti," je igralka povedala za Yahoo! Entertainment.

Perry je v knjigi Friends, Lovers and the Big Terrible Thing zapisal, da so snemanje romantične komedije leta 2002 prekinili, da je odšel za dva meseca na zdravljenje odvisnosti, kar pa je po njegovem upravičeno razjezilo režiserja Reginalda Hudlina in Hurleyjevo. "To je bilo precej težko, ampak vrnil se je. Jasno, da je bilo težko, več kot očitno je imel težave, ampak bil je zelo očarljiv in prijeten sodelavec," je dejala igralka. Britanska zvezdnica je še povedala, da sicer cele knjige spominov nekdanjega soigralca še ni prebrala, zgolj nekaj odlomkov. "Zanimiva je. Zelo zabaven pisec je, kot je tudi zelo zabaven moški. Je zelo nadarjen komik, njegov občutek za besede je fantastičen."