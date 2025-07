Elizabeth Hurley objavila fotografijo v kopalkah, sin: Mama, prekrasna si

Med prvimi, ki so komentirali fotografijo, je bil njen 23-letni sin Damian Hurley, ki je zapisal: "Mama, prekrasna si." Navdušenja pa niso skrivali niti njeni oboževalci. Eden od teh je zapisal: "Vedno me pustiš brez diha." Spet nekdo drug pa je dodal: "Videti si zelo fit."

Hurley je svojo blagovno znamko kopalk in oblačil za na plažo lansirala leta 2005 in vsa ta leta ostala glavna ambasadorka in obraz kolekcije. Poleg tega, da osebno promovira vsak nov model, na svojih družbenih omrežjih redno objavlja fotografije v bikinijih in enodelnih kopalkah.