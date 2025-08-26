Elizabeth Hurley voščila izbrancu: Vse najboljše, veveriček

Svetli način
26. 08. 2025

Elizabeth Hurley je na Instagramu voščila izbrancu Billyju Rayju Cyrusu in ga označila za 'veverička'. Ob tem je delila galerijo doslej še nevidenih fotografij z glasbenikom, s katerim naj bi se romantično zapletla v času, ko sta bila oba samska.

Igralka Elizabeth Hurley je na svojem Instagram profilu objavila voščilo izbrancu Billyju Rayju Cyrusu in ga ljubkovalno označila za 'veverička'. Ob simpatičnem zapisu je delila galerijo še nevidenih fotografij z glasbenikom.

Spomnimo, zvezdnika sta že dlje časa prijatelja, romantično pa naj bi se zapletla, ko sta bila oba istočasno samska. Da se med njima nekaj plete, je javnost spoznala v času velikonočnih praznikov, ko je igralka objavila fotografijo, na kateri jo glasbenik poljublja na lice. Nekaj dni kasneje se je na Instagramu oglasil tudi zvezdnik. Objavil je fotografijo, na kateri se poljubljata.

Konec meseca maja sta nato zvezo potrdila, ko sta se skupaj udeležila odprtja razstave, sveže pečeni 64-letnik pa je izbranko označil za svoje čudovito dekle.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

