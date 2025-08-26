Elizabeth Hurley voščila izbrancu: Vse najboljše, veveriček

Igralka Elizabeth Hurley je na svojem Instagram profilu objavila voščilo izbrancu Billyju Rayju Cyrusu in ga ljubkovalno označila za 'veverička'. Ob simpatičnem zapisu je delila galerijo še nevidenih fotografij z glasbenikom.
Spomnimo, zvezdnika sta že dlje časa prijatelja, romantično pa naj bi se zapletla, ko sta bila oba istočasno samska. Da se med njima nekaj plete, je javnost spoznala v času velikonočnih praznikov, ko je igralka objavila fotografijo, na kateri jo glasbenik poljublja na lice. Nekaj dni kasneje se je na Instagramu oglasil tudi zvezdnik. Objavil je fotografijo, na kateri se poljubljata.
Konec meseca maja sta nato zvezo potrdila, ko sta se skupaj udeležila odprtja razstave, sveže pečeni 64-letnik pa je izbranko označil za svoje čudovito dekle.
