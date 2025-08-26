Elizabeth Hurley voščila izbrancu: Vse najboljše, veveriček

Spomnimo, zvezdnika sta že dlje časa prijatelja, romantično pa naj bi se zapletla, ko sta bila oba istočasno samska. Da se med njima nekaj plete, je javnost spoznala v času velikonočnih praznikov, ko je igralka objavila fotografijo, na kateri jo glasbenik poljublja na lice. Nekaj dni kasneje se je na Instagramu oglasil tudi zvezdnik. Objavil je fotografijo, na kateri se poljubljata.