Elizabeth Hurley žaluje: Steve je bil čudovit moški

Steve Bing je umrl star 55 let, nenadna smrt pa je presenetila njegove bližnje ter širšo javnost. Nekdanji sopotnik Elizabeth Hurley in oče njenega sina Damiana Hurleya je bil poslovnež, filmski producent ter ustanovitelj podjetja, ki se je ukvarjalo z gradbeništvom, produkcijo in glasbo. Svoje bogastvo je podedoval od dedka, ta mu je zapustil kar 600 milijonov evrov. V pričetku kariere se je ukvarjal s pisanjem scenarijev ter se nato podal v producentske vode ter tako sodeloval tudi v filmu Ubijte Carterja s Sylvestrom Stalloneom v glavni vlogi.

Hurleyjeva se je pokojnemu partnerju poklonila v objavi na družbenem omrežju Instagram. S sledilci je delila njune skupne fotografije in pripisala čustven zapis: ''Sem močno užaloščena, ker nas je zapustil moj nekdanji partner Steve. To je grozljiv zaključek življenja. Najin skupni čas bi opisala kot srečen, fotografije objavljam kljub temu, da sva šla čez težke trenutke. Trenutno so pomembni zgolj spomini na čudovitega in prijetnega moškega. V preteklem letu sva se znova zbližala, zadnjič sva govorila ob 18. rojstnem dnevu najinega sina. To so grozne novice, vsem bi se rada zahvalila za lepa sporočila.''