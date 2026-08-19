Elizabeth Olsen je prvič postala mama

Elizabeth Olsen je postala mama. Ameriško igralko so fotografi pretekli vikend ujeli na sprehodu s svojim otročkom, ki ga je nosila v nosilki. Na sprehodu je bila s svojim možem Robbiejem Arnettom, ki je tudi oče otročka, čigar obraz je mlada mamica pred soncem (in tudi radovedno javnostjo) varovala z velikim klobukom.

Elizabeth Olsen so ujeli na sprehodu z dojenčkom. FOTO: Profimedia

Zvezdnico filmov Marvel so v javnosti ujeli prvič po porodu, še vedno pa ostaja skrivnost, kdaj je rodila in katerega spola je novi član družine. 37-letnica je namreč znana po tem, da o svojem zasebnem življenju ne govori v medijih, prav tako podrobnosti o družini slavne igralke in glasbenika skrivajo njuni predstavniki za medije. Po poročanju tujih medijev so jo brez trebuščka opazili že v začetku avgusta, več pa trenutno ni znano.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Konec junija je še ponosno hodila okoli s trebuščkom ... Profimedia

... v začetku avgusta pa njenega trebuščka ni bilo več. Profimedia



Tako kot novico o dojenčku so oboževalci priljubljene igralke za nosečnost izvedeli le s pomočjo fotografij. V sredini junija so jo z velikim nosečniškim trebuščkom opazili med kosilom v restavraciji v Los Angelesu. O tem, da si nekoč želi postati mama, je spregovorila že leta 2021, njeno željo pa so podprli tudi njeni filmski 'šefi'. Kevin Feige, vodja studia Marvel, ji je po poročanju tujih medijev celo osebno sporočil, da naj njena kariera ne bo ovira pri osebnih odločitvah, in dodal, da jo podpirajo pri načrtovanju družine.

Zveza med novopečenima staršema se je začela leta 2017 v Mehiki. Glasbenik in igralka sta svojo romanco uspešno skrivala pred javnostjo vse do presenečenja leta 2021, ko ga je Elizabeth v pogovoru za revijo Variety označila za soproga. Leta 2022 je v oddaji Jess Cagle Show dodatno razjasnila situacijo in povedala, da sta si večno zvestobo obljubila na tajnem obredu pred začetkom epidemije. Pred zvezo z Arnettom je bila igralka leta 2015 zaročena s soigralcem Boydom Holbrookom, vendar sta se po treh letih zveze razšla.