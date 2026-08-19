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Tuja scena

Elizabeth Olsen je prvič postala mama

Los Angeles, 19. 08. 2026 19.03 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Elizabeth Olsen

Dva meseca po tem, ko v javnosti ni več mogla skriti lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka, so Elizabeth Olsen opazili na sprehodu s svojim prvim otrokom. Kdaj točno je zvezdnica filmov Marvel postala mama, ni jasno, saj ji novico o datumu poroda in tudi spolu novorojenčka še vedno uspeva skrivati pred javnostjo.

Elizabeth Olsen je postala mama. Ameriško igralko so fotografi pretekli vikend ujeli na sprehodu s svojim otročkom, ki ga je nosila v nosilki. Na sprehodu je bila s svojim možem Robbiejem Arnettom, ki je tudi oče otročka, čigar obraz je mlada mamica pred soncem (in tudi radovedno javnostjo) varovala z velikim klobukom.

Elizabeth Olsen so ujeli na sprehodu z dojenčkom.
Elizabeth Olsen so ujeli na sprehodu z dojenčkom.
FOTO: Profimedia

Zvezdnico filmov Marvel so v javnosti ujeli prvič po porodu, še vedno pa ostaja skrivnost, kdaj je rodila in katerega spola je novi član družine. 37-letnica je namreč znana po tem, da o svojem zasebnem življenju ne govori v medijih, prav tako podrobnosti o družini slavne igralke in glasbenika skrivajo njuni predstavniki za medije. Po poročanju tujih medijev so jo brez trebuščka opazili že v začetku avgusta, več pa trenutno ni znano.

Tako kot novico o dojenčku so oboževalci priljubljene igralke za nosečnost izvedeli le s pomočjo fotografij. V sredini junija so jo z velikim nosečniškim trebuščkom opazili med kosilom v restavraciji v Los Angelesu. O tem, da si nekoč želi postati mama, je spregovorila že leta 2021, njeno željo pa so podprli tudi njeni filmski 'šefi'. Kevin Feige, vodja studia Marvel, ji je po poročanju tujih medijev celo osebno sporočil, da naj njena kariera ne bo ovira pri osebnih odločitvah, in dodal, da jo podpirajo pri načrtovanju družine.

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Zveza med novopečenima staršema se je začela leta 2017 v Mehiki. Glasbenik in igralka sta svojo romanco uspešno skrivala pred javnostjo vse do presenečenja leta 2021, ko ga je Elizabeth v pogovoru za revijo Variety označila za soproga. Leta 2022 je v oddaji Jess Cagle Show dodatno razjasnila situacijo in povedala, da sta si večno zvestobo obljubila na tajnem obredu pred začetkom epidemije. Pred zvezo z Arnettom je bila igralka leta 2015 zaročena s soigralcem Boydom Holbrookom, vendar sta se po treh letih zveze razšla.

Razlagalnik

Kevin Feige je ameriški filmski producent, ki od leta 2007 deluje kot predsednik Marvel Studios. Je ključna oseba pri ustvarjanju Marvelovega filmskega vesolja (MCU), saj je nadzoroval razvoj in medsebojno povezanost več deset filmov, ki so postali eden najuspešnejših franšiznih projektov v zgodovini kinematografije. Njegov pristop k vodenju produkcije je znan po skrbnem načrtovanju dolgoročnih zgodb in povezovanju različnih likov v enotno pripovedno celoto.

Marvelovo filmsko vesolje (MCU) je medijska franšiza in skupno vesolje, v katerem se odvijajo številni superjunaški filmi, ki jih producira Marvel Studios. Vesolje temelji na likih iz stripov založbe Marvel Comics. Posebnost MCU je, da so vsi filmi med seboj povezani z liki, prizorišči in zgodbami, kar ustvarja kompleksno in neprekinjeno pripoved, ki se razteza čez več desetletij produkcije.

Variety je ena najstarejših in najbolj vplivnih ameriških publikacij, ki se osredotoča na novice iz sveta zabavne industrije, vključno s filmom, televizijo, glasbo in tehnologijo. Ustanovljena je bila leta 1905 in velja za enega najbolj verodostojnih virov informacij v Hollywoodu. Revija je znana po svojih poglobljenih intervjujih s ključnimi osebnostmi iz sveta šovbiznisa ter po spremljanju poslovnih vidikov filmske produkcije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Elizabeth Olsen Robbie Arnett novorojenček družina igralci

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