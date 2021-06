Elizabeth Olsen zaročenca v intervjuju poimenovala 'moj mož'

Elizabeth Olsen je v video intervjuju zaVariety, ki je del serije intervjujev Actors on Actors, igralki Kaley Cuoco na začetku pogovora zaupala, da je za potrebe tega video intervjuja morala v kopalnico, ker pri njenih sosedih gradijo in bi se slišal hrup.

32-letna Elizabeth je svojega izvoljenca, 29-letnega Robbieja Arnetta, v pogovoru naslovila 'moj mož', namesto zaročenec.

"Ravnokar sem opazila, da mi je moj mož pustil (knjigo) Little Miss Magic,"je v intervjuju dejala Elizabeth in s tem omenila lik, po katerem je zaslovel angleški pisateljRoger Hargreaves, znan po seriji knjig Little Miss. Ko se je obrnila, da bi Kaley pokazala otroško knjigo, naslonjeno na kopalniški pult, je razložila: "To so klasične knjige, vendar čarobne, predvsem zaradi Wande in Visona, on (Robbie) je tako prisrčen."