Elizabeth Olsen potrdila, da se je skrivaj poročila

Elizabeth Olsen je poročena ženska. Zvezdnica je pred dnevi gostovala v oddaji The Jess Cagle Show , kjer je potrdila, da se je pred leti poročila. 33-letnica je že junija 2021 Robbieja Arnetta naslovila kot svojega moža, a takrat poroke ni potrdila.

"Zgodilo se je pred covidom, le da o tem nisem nikoli govorila," je povedala Olsenova in dodala, da je tako naneslo, da je delala v Angliji, zaradi težav z vizumom pa sta se s partnerjem odločila, da se poročita. "Nekako nama je uspelo, da sva vse skupaj zelo dobro speljala," je še dejala.

Ker se je pozneje zgodila pandemija, je 30-letnik ne bi smel obiskati v Angliji, saj so strogi ukrepi preprečevali potovanja, v času pandemije pa so bile tudi poroke otežene, zato sta imela srečo, da sta vse to že storila.