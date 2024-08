Elizabeth Taylor je bila zaradi romance z Richardom Burtonom javno linčana

Na enem od posnetkov v novem dokumentarnem filmu lahko slišimo Elizabeth Taylor , ki je pred leti spregovorila o reakciji svojega očeta Francisa Lenna Taylorja , na njeno zloglasno afero, ki jo je imela z Richardom Burtonom . "Oče me je označil za vlačugo," je povedala v nikoli prej slišanem intervjuju s pokojnim novinarjem Richardom Merymanom . V posnetem pogovoru, ki je nastal med letoma 1964 in 1965, je kultna igralka pojasnila, da je naletela na ogromno nasprotovanje javnosti, po izbruhu novice o škandalu.

Takrat je bila Elizabeth namreč poročena s svojim četrtim možem Eddiejem Fisherjem , medtem ko je bil Burton poročen s Sybil Christopher . Njuna nezakonita romanca se je začela na snemanju filma Kleopatra iz leta 1963. Z oskarjem nagrajena zvezdnica, ki je imela tedaj iz prejšnjih zakonov tri otroke, Michaela Wildinga Jr. , Christopherja Wildinga in Elizabeth Todd , se je spominjala negativnih člankov, ki so bili objavljeni, vključno z enim, ki je obsojal njeno materinsko vlogo. "Vatikanski časopis je objavil članek, v katerem je pisalo, da sem tako zaničljiva, da bi mi morali vzeti lastne otroke, to je bil napad zaradi katerega sem celo bruhala," je povedala.

Elizabeth je tedaj razmišljala tudi o "groznem tednu", ki ga je imela med snemanjem filma, vključno z različnimi grožnjami, ki jih je prejela. "Nekdo je prišel v studiu in me poskušal razstreliti z bombo," je povedala na posnetkih in dodala: "Zaradi tega nas je italijanski FBI varoval pet dni." Elizabeth, ki se je z Burtonom poročila leta 1964, je priznala, da se je dlje časa borila z občutkom krivde, ker je zapustila Fisherja, in zaradi grozne bolečine, ki so jo utrpeli njuni otroci. Ko jo je novinar vprašal, ali se boji maščevanja v peklu za svoje napake, je zatrdila: "Mislim, da moramo plačati na tej zemlji. Zdaj bi morala opraviti svojo pokoro."