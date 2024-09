Elle King spregovorila o svojih družinskih željah: Želim si veliko otrok

Elle King je nedavno na svojem Instagram profilu razkrila, da skupaj z Danielom Tookerjem pričaujeta svojega drugega sina. Novico o nosečnosti je razkrila kar na odru med svojo turnejo. To, da ji družina ogromno pomeni, pa je priznala tudi v intervjuju za revijo People. "Želim si veliko družino," je dejala. Pred tem je razkrila tudi to, da ju je z Danielom Tookerjem po ločitvi združil njun prvi sin: "Definitivno je združil mene in njegovega očeta. To je tisto, kar si zasluži vso energijo."

Pred kratkim je pevka Elle King na svojih družbenih omrežjih razkrila, da skupaj s svojim partnerjem Danielom Tookerjem pričakujeta svojega drugega sina. 35-letnica, ki je mama triletnega sina Luckyja, je za revijo People nedavno dejala: "Želim si zelo veliko otrok, želim veliko družino."

Svojo nosečnost je country pevka oznanila na odru med turnejo v Tulsi. Naslednji dan pa je na svojem Instagram profilu delila videoposnetek, kjer skupaj s prvim sinom in partnerjem Tookerjem razkriva spol drugorojenca. Kmalu za tem pa je objavila še fotografijo, na kateri razkriva svoj nosečniški trebuh in zapisala: "Tako sem srečna. Hvala za vso podporo in ljubezen, ki jo dajete naši družini."

Zvezdnica, ki je pravkar izdala svoj najnovejši singel High Road, je nedavno za revijo People potrdila, da sta se s Tookerjem po ločitvi lani pobotala prav zaradi njunega prvega sina Luckyja. "Spet sva skupaj. Morala sva odrasti. Kar koli bom poskusila dvakrat," je povedala in o Luckyju dodala: "Definitivno je združil mene in njegovega očeta. Tu imava vse, kar sva si oba želela. Odloživa orožje. Daj no. To je to. To je vredno vsega truda na svetu. To je tisto, kar si zasluži vso energijo."

Družina živi v Tennesseeju in se je pred kratkim preselila."Začenjamo na novo. Pravkar smo kupili res čudovito novo hišo v gorah Nashvilla. Srečni smo, lepo je. Zelo sem zadovoljna, kar je lepo, in ne vem, ali sem to kdaj že zares občutila, tako da je to zame blagoslov."

